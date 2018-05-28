У Росії кіт "здав" судовим приставам злісного неплатника аліментів

Чоловіка видав власний кіт.

Житель Окулівського району Новгородської області, який заборгував по аліментах більше 800 тисяч рублів, спробував сховатися в квартирі від судових приставів, проте чоловіка видав власний кіт.

Про це в понеділок, 28 травня, повідомляє регіональне управління Федеральної служби судових приставів.

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Наприкінці травня співробітники новгородського УФССП прийшли до боржника додому. Двері відчинила співмешканка чоловіка і запропонувала їм переконатися, що його немає вдома. Під час огляду квартири судові пристави звернули увагу на кота, який дивився під диван.

«Нахилившись, судовий пристав виявив там громадянина. Щоб його витягти, довелося підняти спальне місце. За перешкоджання представникам закону відносно чоловіка складено протокол», — йдеться в повідомленні. Раніше пристави двічі чоловіка розшукували і притягували до кримінальної відповідальності.