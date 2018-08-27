У Росії маленькі жіночі груди прирівняли до "фізичного недоліку"

Федеральна антимонопольна служба Росії поки що не змогла пояснити критерії, на підставі яких вони прийшли до свого висновку.

Федеральна антимонопольна служба Росії по Архангельській області вважає образливою для жінок рекламу житлових комплексів однієї з місцевих компаній.

У своєму рішенні російські експерти назвали маленькі жіночі груди "фізичним недоліком", пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

Зокрема, у відомство надійшла скарга на рекламний щит із зображенням жінки, що вимірює собі сантиметровою стрічкою груди, і підписом "У нас маленькі ціни і багато комплексів".

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На інший рекламній фотографії цієї компанії жінка стояла спиною, знявши сорочку. Підпис до фото свідчив: "Дешевше, ніж зняти!".

Скаржники вважають рекламу сексистською, заявивши, що вона ображає і принижує жінок, і заснована на експлуатації сексуальності жіночого тіла.

Експертна рада російського відомства погодилася із заявником. Чиновники зазначили, що така реклама містить "образливе ставлення щодо жіночої статі". Такий висновок вони зробили, зазначивши, що реклама вказує на "фізичні недоліки у жінок (груди)".

На прохання Бі-бі-сі пояснити критерії такого висновку архангельське УФАС поки не відповіло.

Раніше УНІАН повідомляв, що одіозний депутат Держдуми РФ Віталій Мілонов підготував звернення на ім'я генерального прокурора Росії Юрія Чайки з проханням провести перевірку закладів, в яких росіян навчають «технік любові і сексу». Мілонов порівняв подібні організації з «тоталітарними сектами». На його думку, там людей перетворюють на «одержимих хіттю зомбі».