Кремлівський "гігант" Путін оконфузився зі зростом (фото)
13:44, 19 вересня 2018Русский міръ
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Путіна знову спіймали на махінаціях зі зростом.
У Путіна стверджують, що його зріст - 172 см / фото t.me/allgolobutsky
У мережі вкотре знайшли підтвердження того, що зріст президента Росії Володимира Путіна істотно нижчий від заявленого.
Так, на своєму Telegram-каналі політолог Олексій Голобуцький опублікував фото з інавгурації мера Москви Сергія Собяніна.
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"Офіційні джерела так і будуть стверджувати, що у них різниця у зрості - максимум 5 см! У Собяніна - 177 см, але у Путіна офіційно - 172 см! Хоча тут більше схоже на практично секретні неофіційні 152 см кремлівського "гіганта". Прокололися, що називається", - написав Голобуцький.
Раніше президента Росії Володимира Путіна знову підловили на махінаціях зі зростом. Цього разу - на спільному фото з головою Казахстану Нарсултаном Назарбаєвим.
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