Окупанти шукають зв'язок 18-річного керченського стрілка з "Правим сектором" - РосЗМІ

Крім того, за інформацією видання, мати Рослякова є членом Кримської релігійної організації "Свідки Єгови". У Росії "Свідки Єгови" визнані екстремістською організацією.

Російське слідство перевіряє напав на коледж в Керчі Владислава Рослякова на зв'язок з українськими націоналістичними організаціями "Правий сектор" і УНА-УНСО.

Про це повідомляє "Коммерсантъ". "За даними джерел, Владислава Рослякова зараз посилено перевіряють на зв'язок з екстремістами. З забороненими в Росії "Правим секторм" і УНА-УНСО", - пише видання.

Крім того, за інформацією видання, мати Рослякова є членом Кримської релігійної організації "Свідки Єгови". У Росії "Свідки Єгови" визнані екстремістською організацією. Відомо, що батько хлопчика не жив з сім'єю. За даними російського слідства, родина Рослякова була малозабезпеченою.

17 жовтня на території анексованого півострова Крим в місті Керч сталася трагедія.