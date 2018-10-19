"Ми потрапимо до раю, а вони просто здохнуть": реакція соцмереж на промову Путіна про ядерну війну (фотожаби)

Путін пообіцяв росіянам, що в разі ядерної війни вони потраплять до раю як мученики, а решта «здохнуть».

Вчора під час виступу на форумі президент РФ Володимир Путін пообіцяв росіянам, що в разі ядерної війни вони потраплять в рай як мученики, а решта «здохнуть». Ці слова швидко розійшлися в соцмережах і користувачі створили на їх основі масу фотожаб.

Відповідні картинки опублікували користувачі в соціальних мережах.

Як повідомляв УНІАН, президент РФ Володимир Путін пообіцяв росіянам, що в разі ядерної війни вони потраплять в рай як мученики, а решта «здохнуть». Ці слова російського лідера викликали вибух реготу в залі.

«Агресор повинен знати, що відплата неминуча, що він буде знищений. А ми, жертви агресії, ми як мученики потрапимо в рай, а вони просто здохнуть, бо навіть покаятися не встигнуть», - видав Путін, після чого кокетливо опустив очі і помовчав.