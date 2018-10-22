"На табурет поставили": в мережі висміяли зріст Путіна

На чергову хвилю насмішок він нарвався під час зустрічі в місті Сариагаш Туркестанської області Казахстану.

Президент Росії Володимир Путін знову здивував усіх метаморфозами зі своїм зростом. На чергову хвилю насмішок він нарвався під час зустрічі в місті Сариагаш Туркестанської області Казахстану.

Про це написав політолог Олексій Голобуцький у своєму Telegram-каналі, опублікувавши знімок. На фото окрім Путіна присутні президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв і голова Узбекистану Шавкат Мірзієєв.

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«Формально, вони всі майже одного зросту. Але Путіна все-таки на табуретку поставили», — зазначив він.

Раніше в мережі висміяли "спецвзуття" президента Росії Володимира Путіна під час його зустрічі з главою США Дональдом Трампом.