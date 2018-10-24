Прикордонники пояснили, навіщо росіянин на кордоні видавав свою мертву дружину за живу

Автомобіль з трупом жінки не пропустили на територію України, росіян повернули до РФ.

Громадянин Росії, який намагався провезти в Україну труп жінки, видаючи його за живу пасажирку, робив це заради економії коштів.

Про це повідомляє «Українська правда», посилаючись на коментар речника ДПСУ Олега Слободяна.

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"Його аргументація – проста. Вони таким чином планували зекономити на юридичних формальностях, а по-друге, на витратах, пов'язаних з перевезенням тіла спеціальним автомобілем. Тому і прийняли таке рішення скористатися темною порою доби і провезти труп як пасажира", - розповів він.

Слободян додав, що прикордонники викликали поліцію, і надалі цією справою опікувались правоохоронці.

Речник Нацполіції у Харківській області Олена Баранник повідомила журналістам що авто з трупом не пропустили на територію України. Росіян повернули до РФ.

Баранник також додала, що факт смерті громадянки був зареєстрований на території Росії.

"Об’єктивних даних, які б вказували на наявність у діях ознак складу злочину, вчиненого на території України, не встановлено", - підсумувала вона.

Раніше повідомлялось, що росіянин намагався ввезти до України труп жінки, видаючи її за живу пасажирку.