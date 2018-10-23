Росіянин намагався ввезти до України труп жінки, видаючи її за живу пасажирку

У ДПСУ зазначили, що зловмисник намагався перемістити на територію України труп жінки під виглядом пасажирки з метою поховання її у Запорізькій області.

Рідня намагалася перемістити через кордон з Росії труп жінки, видаючи її за живу.

Про це повідомив помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян у Facebook.

«Надзвичайно цікава ситуація сталася надвечір у пункті пропуску «Гоптівка» на Харківщині. Рідня намагалася перемістити через кордон з Росії труп жінки, видаючи її за живу...», - написав він.

Слободян зазначив, що близько 17.30 до пункту пропуску Гоптівка, що на Харківщині, на в'їзд в Україну прибув автомобіль «Форд» російської реєстрації під керуванням громадянина РФ.

«В якості пасажира в транспортному засобі знаходився громадянин України, син водія. Під час огляду транспортного засобу на задньому сидінні правоохоронці виявили труп жінки, яка була посаджена та пристебнута ременем безпеки як жива людина. Вже потім після виявлення трупа, водій, який виявився чоловіком померлої жінки, надав прикордонникам свідоцтво про смерть від 22 жовтня, видане компетентними органами РФ», - зазначив він.

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За словами Слободяна, чоловіки заявили, що намагались перемістити на територію України труп жінки під виглядом пасажирки з метою поховання її у Запорізькій області.

«Російські правоохоронці, які несуть службу в суміжному з «Гоптівкою» пункті пропуску «Нєхотєєвка», в свою чергу, не побачили в переміщенні трупа в такий спосіб нічого надзвичайного, та після проведення всіх контрольних операцій випустили транспортний засіб з території РФ», - зауважив помічник голови ДПСУ.

Він повідомив, що тривають слідчі дії, направлено повідомлення до Нацполіції про вчинення правопорушення, передбачене ст.115 ККУ «Навмисне вбивство».