У Росії прикутий до батареї затриманий помер через прорив труби

Дільничний затримав чоловіка за вчинення дрібного хуліганства і доставив в будівлю адміністрації, де і прикував його до труби.

У кабінеті адміністрації Нижньоколимського району Республіки Саха (Росія) було виявлено тіло 47-річного чоловіка, прикутого наручниками до радіатора опалення.

Про це повідомляється на офіційному сайті регіонального слідчого управління Слідчого комітету РФ.

За попередніми даними, в ніч з 22 на 23 жовтня дільничний затримав чоловіка за вчинення дрібного хуліганства і доставив в будівлю адміністрації. У кабінеті соціального працівника, де дільничний тимчасово не працював через відсутність службового приміщення, він пристебнув затриманого до радіатора опалення, після чого покинув кабінет і саму будівлю адміністрації.

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Вранці 23 жовтня співробітники адміністрації виявили прорив системи опалення в кабінеті, де перебував затриманий. Сам чоловік, за попередніми даними, помер від термічного шоку.