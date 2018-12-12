У РФ поліцейським заборонили відвідувати реп-концерти

Про список заборонених виконавців нічого не відомо.

Російським поліцейським нібито не можна відвідувати концерти деяких реп-виконавців.

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Про це повідомляє Ura.ru з посиланням на власне джерело в правоохоронних структурах.

«Нам довели під розпис, що співробітникам заборонено відвідувати концерти рок-, реп, панк-виконавців, які ведуть пропаганду проти влади, в текстах пісень яких містяться заклики до анархії. Пояснили, що за порушення будуть карати, аж до звільнення», — поділився анонімний правоохоронець.

Про список заборонених виконавців нічого не відомо.

В останні кілька тижнів у Росії скасовувалися концерти відразу декількох реп-виконавців. Організатори деяких з них заявляли, що перед скасуванням з ними розмовляли представники прокуратури про неприпустимість закликів до екстремізму в текстах пісень.