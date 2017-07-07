У Росії роздратований клієнт "Сбербанку" запросив до відділення стриптизерок (відео)

У Росії у відділенні банку стриптизерки "навчали" працівників правильної поведінки з клієнтами.

Так, роздратований клієнт "Сбербанку" не витримав поведінки персоналу віділення, який, за його словами, ставиться до клієнта "холодно та без привітності" та місяць псував йому нерви, передає ТСН.

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Тому, аби показати, "як слід ставитися до клієнта", чоловік запросив до відділення банку двох стриптизерок, які під трек гурту "Грибів" гаряче продемонстрували "завзяття" у роботі.

Дівчата повністю роздяглися та залізли на столи працівників відділення, які мовчки спостерігали за виступом.

У російських ЗМІ повідомлять, що за фактом хуліганства "Сбербанк" подав на клієнта заяву до правоохоронних органів.

Як повідомляв УНІАН, португальського поліцейського засудили до 22 місяців в'язниці за те, що танцював стриптиз зі службовим пістолетом.