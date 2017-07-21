Лавров пожартував про "таємну зустріч" Путіна і Трампа - в туалеті (відео)

Глава російського МЗС Сергій Лавров пожартував про можливу четверту зустріч президентів РФ і США Володимира Путіна та Дональда Трампа. За його словами, вони могли зустрітися, наприклад, в туалеті.

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"Можливо, вони ходили в туалет разом. Це була четверта зустріч", - сказав Лавров в інтерв'ю NBC News.

Russia's Foreign Minister Tony Lavrov tells @KeirSimmons Trump and Putin may have had more meetings at G-20 summit https://t.co/m4lYVHQPTF — NBC News (@NBCNews) July 21, 2017

Напередодні ЗМІ поширили інформацію про те, що Трамп і Путін в Гамбурзі провели ще одну зустріч, про яку раніше публічно не повідомлялося.

У Білому домі заявили, що між президентами Трампом і Путіним не було ніякої "другої зустрічі", а була лише коротка бесіда в кінці вечері, влаштованої для глав делегацій G20.