Спідня білизна Медведєва стала надбанням громадськості

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв із соратниками по партії відвідав Краснодар. Очолювану ним правлячу "Єдину Росію" чекають складні вибори до крайового парламенту на Кубані - губернатор Веніамін Кондратьєв не ризикнув очолити список партії, як інші регіональні лідери.

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Між тим, користувачі Рунету звернули увагу не лише на політичний аспект цієї події. На одному з фото можна помітити спідню білизну Медведєва - він одягнувся так, що верхня частина трусів видніється над ременем і просвічується крізь білу сорочку.

На конфуз звернули увагу користувачі сайту Pikabu. Судячи з фото, Медведєв, який раніше пропонував перейменувати каву американо в "русіано", носить не вироблену в Росії спідню білизну, а віддає перевагу престижному бренду Calvin Klein.

Як повідомляв УНІАН, навесні російське суспільство сколихнув фільм-розслідування опозиціонера Олексія Навального "Він вам не Дімон", в якому розповідається про "таємну імперію" прем'єра - зокрема, про його дорогу нерухомість, яхти та виноградники.

Медведєв порівняв фільм з "компотом", заявивши, що це "нісенітниця і якісь папірці". Тим не менш, ставши причиною масових акцій протесту проти корупції у вищих ешелонах російської влади, фільм обвалив рейтинг Медведєва. Його участь у кампанії "Єдиної Росії" довелося скоротити. Напередодні виборчої кампанії в регіонах більшість кандидатів у губернатори відвідує не Медведєв, а президент Володимир Путін.