У РФ обличчя побитого журналіста НТВ використовували в рекламі біляшів

Мережа МАФів Hot в Омську використовувала кадр з ролика, в якому під час святкування Дня ВДВ чоловік наносить удар в обличчя кореспонденту НТВ Микиті Развозжаєву, пише FlashSiberia.

Читайте такожХук від п'яного росіянина: нападник на журналіста НТВ виявився знайомим терориста Губарєва (фото)

В соцмережах з'явилися зображення, стилізовані під мультиплікацію. На них потерпілий позначений як «Голод», а нападник - кафе Hot.

«Hot і Беляш'Ок, врятуємо Київ від голоду», - йдеться в описі.

Видання зазначило, що клієнти неоднозначно поставилися до ідеї: одні засудили бажання нажитися на скандалі, а інші вважають простим жартом.

Як повідомляв УНІАН, пропагандисти телеканалу RT знову "блиснули" фейком: у своєму сюжеті вони розповіли про те, що чоловік у майці "Оплот", який вдарив журналіста НТВ у прямому ефірі, виступав з проукраїнських позицій.

2 серпня в Парку Горького в Москві, де традиційно відзначається День ВДВ, невідомий чоловік вдарив кореспондента прокремлівського телеканалу НТВ. Це сталося у прямому ефірі. На відео видно, що чоловік підійшов до камери і вилаявся, сказавши: "це моя країна" та "захопимо Україну". Кореспондент попросив його замовкнути, після чого отримав удар в щелепу.