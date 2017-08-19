У Путіна бояться втратити суверенітет віддалених районів Росії, просять перенести столицю за Урал
Через внутрішню міграцію Росія може втратити свої "геополітичні переваги" і втратити суверенітет над віддаленими від великих міст територіями, впевнений Крупнов.
Голова наглядової ради Інституту демографії, міграції та регіонального розвитку Росії Юрій Крупнов запропонував перенести столицю Росії за Урал.
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Така ініціатива міститься в проекті «Доктрина размосквичивания», яку він направив президенту Росії Володимиру Путіну. Крупнов вказує, що Росія «гиперцентралізована», зазначивши, що Московський регіон «увібрав в себе майже п'яту частину всього російського населення», пише "Газета.Ru".
Національний розвиток, підкреслює він, акцентовано на 15-25 мегаполісах, в яких проживає «вже більше половини всіх громадян.
Через внутрішню міграцію Росія може втратити свої "геополітичні переваги» і втратити суверенітет над віддаленими від великих міст територіями, впевнений Крупнов.
«Вимушено накопичуючись у вузьких обмежених точкових зонах, російські люди будуть продовжувати втрачати імпульс життєвої творчості. Вони не захочуть збільшувати чисельність своїх сімей, йти від глобальної чуми вимирання... Ми сьогодні на 1/7 частини світової суші живемо в 7-10 разів скучніше, тісніше, ніж ті ж англійці і німці», — йдеться в проекті.
Як рішення Крупнов пропонує перенести столицю Росії за Урал. Також він вважає, що суцільна авиатизация і повне відновлення судноплавності річок допоможуть зв'язати маленькі міста всередині країни.