"Озеленення по-пітерськи": до засохлих дерев зелені гілки примотали скотчем (відео)

У російському Санкт-Петербурзі працівники комунальних служб для перемоги в конкурсі на найкращий благоустрій саду "озеленили" засохлі дерева, примотавши до них зелені гілки скотчем. Про це повідомляє прес-служба Загальноросійського національного фронту.

Активісти Загальноросійського народного фронту в рамках роботи Центру моніторингу благоустрою міського середовища ЗНФ в Санкт-Петербурзі спільно з представниками «Молодіжки ЗНФ», провели моніторинг саду Ткачів на вулиці Бабушкіна. Раніше громадські працівники отримали звернення громадян, які поскаржилися в Народний фронт, що для благоустрою зеленої зони працівники комунальних служб приклеїли на скотч до засохлих дерев нові зелені гілки.

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«Відвідувачі саду розповідають, що раніше це були гарні горобини, але через відсутність належного догляду вони загинули, і довгий час нікого з садівників не турбували. А два дні тому ожилі горобинові саджанці перетворилися в розлогі верби. Напередодні вдень мешканці сусідніх будинків бачили 10 чоловік, які оглядали сад, і зробили висновок, що до їх приїзду і готувалися працівники, «озеленити» мертві дерева », - зазначив експерт ЗНФ Дмитро Груздєв.

Раніше повідомлялося, що російський чиновник звинуватив бакланів в протіканні даху на стадіоні "Санкт-Петербург".