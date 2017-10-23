Басист улюбленої групи Путіна помер у барі під час розмови про Донбас, суд не відправив винуватця у в'язницю

Суд визнав винним у заподіянні смерті з необережності Максима Доброго, чий конфлікт із бас-гітаристом групи "Любе" Павлом Усановим закінчився навесні 2016 року смертю музиканта, передає РБК. Лідер «Любе» Микола Расторгуєв вважається улюбленим співаком Володимира Путіна.

У повідомленні Слідчого комітету наголошується, що суд визнав достатніми зібрані відомством докази того, що «обвинувачений завдав музиканту удар кулаком в область голови», після чого той був доставлений в НДІ імені Скліфосовського.

Захар Прилєпін: Паша сидів у барі, обговорював [...] Донбас. [...] Пашу підійшли і вдарили по голові

«Незважаючи на надану медичну допомогу, музикант помер увечері», — йдеться в повідомленні СК.

Згідно з вироком суду, Добрий повинен буде виплатити штраф у розмірі 700 тис. руб., крім того, протягом 1 року 9 місяців щодо нього буде діяти обмеження волі. Це означає, що він не зможе без дозволу змінювати місце проживання або роботи, а також виїжджати за межі муніципального утворення, відвідувати масові заходи і т. д.

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Спочатку СК пред'являв Доброму звинувачення за більш тяжкою статтею — навмисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, що призвело з необережності до смерті (ч. 4 ст. 111 КК РФ). У разі визнання винним за таким звинуваченням підсудному загрожувало до 15 років позбавлення волі.

У квітні 2016 року письменник Захар Прилєпін у своєму блозі на сайті телеканалу РЕН ТВ повідомляв, що Усанова вбили за його позицію по Донбасу.

«Паша сидів у барі, обговорював як раз ті самі теми, що і ми з ним обговорювали — Донбас. У нас це боліло з ним — і, чого приховувати, говорили і говоримо ми про це часто, — написав Прилєпін. — В кафе був хтось, кому, судячи по всьому, розмова не сподобався. Пашу підійшли і вдарили по голові. Ззаду».

На наступний день офіційний представник СК Володимир Маркін заявив, що версія про конфлікт на грунті розбіжності у поглядах на ситуацію в Донбасі не знайшла свого підтвердження».