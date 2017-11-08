У Росії за 210 мільйонів рублів створять політичний телеканал для дітей

Російське інформаційне агентство ТАСС отримає державні субсидії на створення суспільно-політичного каналу для дітей та підлітків.

Про це повідомляє РБК з посиланням на текст поправок до бюджету 2018-2020 років.

Фінансувати проект будуть у сумі 210 млн руб, що становить 70 млн руб. щорічно ($1,2 млн). Гроші будуть спрямовані на "фінансове забезпечення створення та організаційно-технічне супроводження спеціалізованого каналу суспільно-політичної спрямованості, орієнтованої на дітей віком 8-16 років".

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Ці кошти будуть перерозподілені із запланованих витрат на вищу освіту, зокрема - з бюджетних субсидій, автономним установам та іншим некомерційним організаціям.

Як повідомив керівник департаменту корпоративних комунікацій ИТАР-ТАСС Дмитро Перцев, проект буде запущений в 2018 році, він буде реалізований у "координації" з Міносвіти Росії.

"Під створенням "спеціалізованого каналу суспільно-політичної спрямованості" мається на увазі "дитяча [інформаційна] стрічка". Буде створена спеціальна дитяча редакція. Її завдання - збір найбільш цікавих і важливих російських та світових новин для школярів", - зазначив він.