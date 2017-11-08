Не намагайтеся залишити теперішнє: в підземці Москви запустили по кільцевій "Россию, устремленную в будущее" (фото)
11:35, 08 листопада 2017Русский міръ
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Московське метро запустило тематичний поїзд «Россия, устремленная в будущее», який курсуватиме по кільцевій.
Потяг «Россия, устремленная в будущее» присвячений однойменній виставці / www.mos.ru
Московський метрополітен представив тематичний поїзд, який присвячений виставці в «Манежі» під назвою «Россия, устремленная в будущее».
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«Москвичі і гості столиці дізнаються про шляхи промисловості і транспорту, екології та ІТ, енергетику столиці та багато іншого», - зазначив заступник начальника метро.
Як повідомляв УНІАН, раніше в Росії поїзд не встояв на станції Дно і зійшов з рейок.
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