П'яний москвич впав з дев'ятого поверху і повернувся, щоб продовжити застілля

37-річний житель району Ново‐Передєлкіно на заході Москви вижив після падіння з дев'ятого поверху і викликав поліцію. Однак, коли правоохоронці приїхали, він забув про те, що трапилося, повідомляє телеканал «360» з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

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Інцидент стався в неділю, 12 листопада. Чоловік випивав вдома на самоті і впав з вікна. Потім він повернувся і продовжив застілля, викликавши «02». Коли поліцейські приїхали за адресою, житель столиці не зміг згадати причину, яка змусила його звернутися до правоохоронців. Після прибули лікарі швидкої допомоги. Вони діагностували забій грудної клітини та інші травми і відвезли його в лікарню. Обставини події з'ясовуються.

Раніше у вересні в Іркутську дівчина випала з вікна 15-го поверху і вижила, впавши на дах припаркованого біля будинку автомобіля Lexus. Її госпіталізували з численними травмами у вкрай важкому стані.