Злодій-ласунка: у Росії чоловік вкрав 100 плиток шоколаду і з'їв їх усі

У Дятькові Брянської області Росії поліцейські затримали чоловіка, підозрюваного у крадіжці 100 плиток шоколаду. За це йому загрожує до двох років позбавлення волі, повідомляється на сайті обласного управління МВС.

Як повідомляється, в кінці жовтня в трьох дятьковских супермаркетах почали пропадати шоколадки. Співробітники поліції вивчили записи камер відеоспостереження і з'ясували, що кондитерські вироби крав 29-річний житель Брянська.

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Хлопець ховав стопку шоколадних плиток в невелику сумку і потім спокійно виходив з торгового залу. Таким чином він виніс з магазинів близько 100 шоколадок на загальну суму п'ять тисяч рублів.

Після затримання чоловік зізнався у крадіжках, але повернути шоколад не зміг. За його словами, за декілька тижнів він встиг з'їсти всі поцуплені плитки. Він пообіцяв відшкодувати заподіяну шкоду, на нього завели справу про крадіжку.

Як повідомляв УНІАН, раніше п'яний москвич впав з дев'ятого поверху і повернувся, щоб продовжити застілля.