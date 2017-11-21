Криза національного продукту: в Росії стали менше пити горілку

У Росії через підвищення акцизу та мінімальної роздрібної ціни скорочуються продажі алкогольних напоїв. Про це пише газета «Известия» з посиланням на дані Єдиної міжвідомчої інформаційно-статистичної системи (ЕМІСС).

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«У січні–вересні 2017 року в Росії продаж ігристих вин зменшився на 36%, горілки та лікеро-горілчаних виробів — на 23%, пива — на 14%, тихих вин — на 10%. При цьому в січні–вересні минулого року реалізація алкоголю впала лише на 10%. В аналітичному центрі при уряді вважають, що так на ринку позначилося підвищення акцизу та мінімальної роздрібної ціни на міцні напої», — повідомляє видання.

Також стало відомо, що у громадян з'явилася мода на нетипове для Росії спиртне — сидр, пуаре і медовуху. Їх реалізація зросла більш ніж у три рази — до 9,7 млн декалітрів.