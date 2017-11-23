Одіозний російський депутат Мілонов відчув біля Держдуми "дію дружньої атмосфери для заняття наркоманією"

Депутат Держдуми Росії Віталій Мілонов заявив, що в тютюновому кіоску, розташованому практично під стінами нижньої палати російського парламенту, «третина асортименту представлена товарами для наркозалежних», передає РИА «Новости».

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Він направив запити глав МВС і Мінпромторгу Володимира Колокольцева і Денису Мантурову з проханням організувати тотальну перевірку магазинів на наявність в їх асортименті пристроїв для куріння наркотичних речовин, а також заборонити їх продаж в Росії.

Мілонов заявив, що йому надходять численні звернення від громадян, які «стурбовані вільним продажем в тютюнових магазинах і кіосках по всій країні всіляких пристосувань для вживання наркотичних засобів і галюциногенних курильних сумішей».

«Скляні та глиняні колби, пробірки, трубки, шланги і трубки для наркотиків можна придбати практично під стінами Державної думи, в єдиному тютюновому кіоску на вулиці Тверській, де третина асортименту представлена товарами для наркозалежних», - зазначається у запиті Мілонова.

За його словами, ця ситуація створює враження, що в Росії «діє дружня атмосфера для заняття наркоманією».

Також на його думку, ця ситуація шкодить політики держави в частині пропаганди здорового способу життя та боротьби з вживанням наркотичних засобів.