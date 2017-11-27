У Росії чоловік спалив разом з будинком дружину і трьох дітей

У Томській області Росії слідчі порушили кримінальну справу щодо чоловіка, який підозрюється у вбивстві дружини і трьох дітей. Про це повідомляє управління Слідчого комітету РФ.

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Інцидент стався 26 листопада в селищі Маркелово Шегарського району. Підозрюваний у ході сварки облив дружину займистою рідиною. Після цього в будинку сталося загоряння.

«В результаті пожежі загинули 28-річна дружина підозрюваного і три доньки віком 1 рік, 5 і 6 років. Сам підозрюваний і жінка, що знаходилася в гостях, госпіталізовали з опіками у Шегарську районну лікарню. Їх стан оцінюється лікарями як важкий», - йдеться в повідомленні.