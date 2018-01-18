Звільнили з "Газпрому", ще й дружина пішла: в Башкирії чоловік спалив себе перед мерією міста (відео)
12:02, 18 січня 2018Русский міръ
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Дмитро Рудов працював інженером в "Газпромі", після конфлікту з керівництвом його звільнили. Потім ще й покинула дружина.
У Башкирії чоловік на площі перед мерією міста облив себе бензином і підпалив. Про це повідомляє ТСН.
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Через кілька секунд намагався загасити полум'я снігом. Врятувати його не вдалося. З'ясувалося, Дмитро Рудов працював інженером в "Газпромі", після конфлікту з керівництвом його звільнили. Потім ще й покинула дружина.
Він звертався за допомогою до місцевого психоневрологічного центру, але лікарі на нього уваги не звернули.
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