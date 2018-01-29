Російський Мінздрав відхилив пропозицію зробити "Глід" нудотним

У Росії чиновники з різних відомств не можуть домовитися про розширення заходів для боротьби з курінням і споживанням спиртовмісних продуктів.

Федеральна антимонопольна служба Росії виступила з ініціативою додавати у спиртовмісні лікарські засоби речовини, що викликають блювотний рефлекс. У Міністерстві охорони здоров'я відкинули ініціативу, зазначивши, що вона "зробить медичне застосування таких ліків неможливим".

Як повідомляє РБК, в той же час у Мінздраві не стали давати оцінку пропозиції про «додавання таких засобів до парфумерно-косметичної продукції». У відомстві зазначили, що для зниження немедичного споживання різних спиртовмісних продуктів вже прийняті певні заходи в законодавстві.

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У перелік спиртовмісних лікарських препаратів у Росії включені настоянка глоду, чаги і настоянка «Герботон». Ці засоби найбільш часто використовуються як сурогат алкогольної продукції. У Моз зазначили, що у разі потреби перелік може бути розширений.

ФАС 25 січня відхилила проект Мінздраву щодо формування здорового способу життя. У ФАС назвали занадто жорсткими розширення заходів для боротьби з курінням. У службі також порахували, що збільшення акцизів на алкоголь на відсоток скоротить кількість легальних спиртних напоїв на російському ринку. Тоді ж у ФАС запропонували додавати блювотні речовини в засоби для дезінфекції, одеколони, миючі засоби та інші рідини на основі спирту, які не призначені для вживання всередину.

В Іркутську у кінці 2016 року 78 чоловік насмерть отруїлися «Глодом». За даним фактом було порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 238 КК РФ (виробництво, зберігання, збут товарів і продукції, які не відповідають вимогам безпеки, що призвело з необережності смерть двох і більше осіб). Заарештовані були 23 людини. Після цього в Росії ввели заборону на продаж нехарчової спиртовмісної продукції, він кілька разів продовжувався і діяв до 9 жовтня 2017 року.