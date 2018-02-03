Російський митрополит побідкався, що не дозрів до iPhone 10

16:55, 03 лютого 2018
Русский міръ
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Російський митрополит Іларіон заявив, що недозрів до iPhone 10 / фото pravmir.ru

Про це повідомляє РИА Новости.

"Я вже перейшов на восьмий, тому що його мені подарували на Новий рік. Але я поки не дозрів до десятого iPhone, яким користуються вже багато моїх більш просунутих і молодших помічників", – зазначив Іларіон.

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Також, додав, що ніяк не може перейти від комп'ютерів з операційною системою Microsoft до Apple. Зазначив, що на його думку, Apple не зовсім чесними методами захоплює все більше позицій, в той час, як позиції Microsoft звужуються.

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Теги: #російський митрополит#iPhone 10