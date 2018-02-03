Російський митрополит побідкався, що не дозрів до iPhone 10

Митрополит зазначив, що на його думку, Apple не зовсім чесними методами захоплює все більше позицій, в той час, як позиції Microsoft звужуються.

Російський митрополит Іларіон заявив, що перейшов на iPhone 8, але до iPhone 10 ще не дозрів.

Про це повідомляє РИА Новости.

"Я вже перейшов на восьмий, тому що його мені подарували на Новий рік. Але я поки не дозрів до десятого iPhone, яким користуються вже багато моїх більш просунутих і молодших помічників", – зазначив Іларіон.

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Також, додав, що ніяк не може перейти від комп'ютерів з операційною системою Microsoft до Apple. Зазначив, що на його думку, Apple не зовсім чесними методами захоплює все більше позицій, в той час, як позиції Microsoft звужуються.