Адам Кадиров був відзначений за "значний внесок у зміцнення міжнаціонального і міжконфесійного миру і злагоди".

Син глави Чечні Рамзана Кадирова Адам, який побив затриманого за спалення Корану, продовжує отримувати державні нагороди.

Цього разу він став володарем ордена "За заслуги перед Кабардино-Балкарською Республікою". Нагороду вручив особисто глава регіону Казбек Коков, повідомляє Кадиров-старший.

За його словами, 15-річний Адам був відзначений за "значний внесок у зміцнення міжнаціонального і міжконфесійного миру і злагоди". Кадиров додав, що його син, який "справами і вчинками намагається у всьому бути схожим на свого дідуся", сприймає таку оцінку "як аванс".

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"Приємно, що з юних років він розуміє величезну важливість питань релігії, традицій і національних цінностей. Саме на них ґрунтується згуртованість і єдність народів нашої рідної Вітчизни - Росії", - підкреслив глава Чечні.

Нагородження сина Кадирова

В середині серпня житель Волгограда, заарештований за спалення Корану і фактично "подарований" Кадирову, поскаржився російському омбудсмену на побиття в грозненському СІЗО. Його побив Адам Кадиров. Через місяць Рамзан Кадиров сам опублікував відео з цим побиттям і заявив, що пишається вчинком сина.

Ця подія викликала широкий резонанс в російському суспільстві, але Кадиров продовжив піарити сина, вручивши йому кілька чеченських нагород. Також керівник Чечні домігся того, щоб глави інших російських регіонів теж нагородили його сина. Зокрема свої нагороди вручать влада Татарстану і Карачаєво-Черкесії.

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