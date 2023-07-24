Один БПЛА сьогодні впав неподалік від міністерства оборони Росії, інший - навпроти військового університету імені князя Олександра Невського - штаб-квартири ГРУ з кібернаступу.

Заступник голови Ради Федерації РФ Дмитро Медведєв не встояв, щоб не відреагувати у своєму традиційному істеричному стилі на удари невідомих БПЛА по Москві.

У своєму Telegram політик, який неодноразово обурював мережу вкрай різкими заявами щодо інших націй і країн, заявив, що Росія тепер повинна шукати "нестандартні цілі" ударів по Україні.

При цьому Медведєву ввижається "градус напруги в українському суспільстві", що, мовляв, "частина населення" чимось "налякана": "І нам необхідно вибирати нестандартні цілі для наших ударів. Не тільки сховища, енергетичні вузли та нафтові бази. Є й інші місця, де нас поки не чекають. І де ефект буде дуже вагомим", - написав Медведєв, таким чином визнавши, що Росія цілеспрямовано обстрілює цивільні об'єкти.

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Атака БПЛА по Москві 24 липня - головне

Рано вранці 24 липня в Москві прогриміли потужні вибухи. Міноборони РФ поскаржилося на атаку "українських" безпілотників, хоча Україна ніяк не коментує можливу причетність до "бахів".

Один БПЛА впав неподалік від Міністерства оборони Росії, інший - навпроти військового університету імені князя Олександра Невського - штаб-квартири ГРУ з кібернаступу.

Через спрацювання російської ППО біля місця падіння пошкоджено бізнес-центр. Екстрені служби перекривали рух. Загалом, без жертв і значних руйнувань.

Це не вперше Москва стає ціллю невідомих дронів. На початку травня 2023 року БПЛА атакували дах Кремля. Тоді адміністрація Путіна звинуватила Україну у спробі ліквідувати російського президента.

Разом з тим, Росія протягом останнього тижня здійснює жорстокі криваві удари по Одесі і області. Є руйнування пам'яток архітектури, постраждалі серед цивільних, руйнування міської інфрастрактури і агропромислових об'єктів, які брали участь у "зерновій угоді".

Самі російські окупанти за весь час повномасштабного вторгнення не гребували ударами по житлових будинках, дитячих садках, школах і лікарнях, а також неодноразово використовували касетні боєприпаси по українських містах.

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