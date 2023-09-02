Громадяни РФ з липня 2023 року наполягають на включенні в страхові поліси ризиків "диверсій".

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну громадяни країни-агресора почали масово страхувати своє житло від атак безпілотників.

Як повідомляє російське видання "Известия", згідно з даними страхових компаній, громадяни РФ з липня 2023 року наполягають на включенні в страхові поліси ризиків "диверсій".

Доплата за страховку від атак дронів становить від 500 російських рублів до 5 тисяч рублів в залежності від програми. Попит на подібну страховку зростає, однак, чим вищі суми потенційних відшкодувань, тим менше можливість купити відповідний поліс.

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Атаки безпілотників у РФ

Міністерство оборони Росії заявило, що в ніч на 27 серпня Україна атакувала дві області РФ безпілотниками.

У ніч на 28 серпня у Москві ввели план, який оголошують при виявленні непізнаного літаючого об'єкта. У зв'язку з цим аеропорти "Домодєдово" і "Внуково" якийсь час не приймали і не відправляли рейси. Всього було затримано понад 15 рейсів.

29 агуста 2023 року Росія заявила про атаку безпілотників на одну з областей. Міноборони Росії заявило, що над Тульською областю були знищені невідомі дрони.

1 вересня 2023 року в РФ заявили про атаку безпілотників поблизу Курської АЕС. Пошкоджено нібито житловий та адміністративний будинки.

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