Відомство похвалилося про "збиття" цілей в Курській області.

У Міністерстві оборони Росії в розпал спільної операції загонів "Свободи Росії", "РДК" і "Сибірського батальйону" оголосили, що пів дня ловили "київські безпілотники".

Відомство заявило, що протягом години: з 12.40 до 13.40 (московський час) - в область залетіло чотири дрони. Усі їх, згідно із "золотим" стандартом Росії, звісно ж "збили".

"Черговими засобами ППО чотири українські безпілотні літальні апарати знищено над територією Курської області", - заявило відомство.

Зазначимо, що губернатор Курської області Старовойт ще вранці скаржився, що вночі на область спустили десяток дронів. Чиновник заявив росіянам, що сили ППО збили 11 цілей. У ролику-повідомленні він звернувся до жителів області як до "курян".

Партизани увійшли в Курську область - війська Росії здалися втечею

Вранці стало відомо, що напередодні "путінських" виборів на території Росії знову постали проти режиму диктатора місцеві партизани. Зокрема, легіон "Свобода Росії", Російський добровольчий корпус і Сибірський батальйон оголосили про спільну операцію і зайшли на території Курської та Бєлгородської областей. Удень повідомлялося, що їм вдалося взяти під контроль місцеве селище Тьоткіно (Курська область).

Бійці констатували, війська Росії здалися втечею, кинувши свою техніку на позиціях. "Путінська армія стрімко покидає селище", - заявили у "Свободі Росії".

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