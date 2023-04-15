У південній частині Казані розташований танковий полігон російської загарбницької армії, саме в тих краях і стався вибух.

В російській Казані в районі танкового полігону місцеві жителі побачили величезний стовп диму. У місцевих ЗМІ та соцмережах повідомляється, що цьому передував гучний вибух.

В ГУ МНС Росії по Татарстану місцевому виданню InKazan заявили, що вони нібито не в курсі щодо яких небудь інцидентів; повідомлень про вибухи, хлопки або загоряння їм не надходило.

У південній частині міста розташований танковий полігон російської загарбницької армії, саме в тих краях і сталося щось, про що місцева влада, як зазвичай, "не в курсі", або просто відмовчується.

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За словами місцевих жителів, після вибуху (а за словами деяких жителів - двох вибухів з тривалою перервою) затряслися вікна в будинках, а також піднявся чорний дим, із часом він став сірим.

Інші вибухи в Росії

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня у Підмосков'ї спалахнула потужна пожежа на складі з запчастинами. За даними російських ЗМІ, перед загорянням очевидці чули вибух.

А перед цим у Ярославлі загорівся моторний завод, де виробляли двигуни для одного з російських ядерних комплексів та іншого озброєння.

16 березня в російському Ростові потужний вибух "розніс" будівлю місцевого управління ФСБ. Відео інциденту зняв випадковий очевидець. Основною версією вибуху спецслужби РФ назвали неполадки з електропроводкою, що спричинили вибух паливно-мастильних матеріалів. Однак, за даними ЗМІ, "бавовна" сталася в момент, коли місцеві ФСБ-шники намагалися розібрати "український" дрон.

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