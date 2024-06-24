Його дружина здивувалася тому, який він "отъетый".

Учасник російської версії реаліті-шоу "Вагітна в 16" потрапив в український полон.

Журналіст Володимир Золкін опублікував на YouTube розмову з черговим російським окупантом, який пішов на війну проти України. У мережі впізнали в ньому Сергія Горелого, який раніше брав участь у російській адаптації американського шоу "16 and Pregnant".

Він розповів, що на початку грудня його "змусили" підписати контракт із Міноборони РФ, погрожуючи тим, що заберуть квартиру. "У мене квартира не до кінця приватизована, не вистачає кількох довідок. Я спочатку був засуджений на два роки примусових трудових робіт за викрадення автомобіля. До нас прийшла з пункту відбору [на військову службу] людина", - розповів він.

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Горелий запевняє, що вперше відмовився, проте пізніше його викликали і поставили ультиматум: або він підписує контракт, або його сім'ю виженуть із квартири. Дружина окупанта, яка й була головною героїнею шоу, сказала, що він перебуває у списках на обмін. Першими її словами чоловікові були: "Фига ты отъетый".

Хочу жити: як здатися в полон ЗСУ

В Україні існує державний проєкт "Хочу жити", створений для добровільної здачі в полон військовослужбовців ЗС РФ і Білорусі.

Єдиний центр прийому звернень щодо здачі в полон "Хочу жити":

Telegram і WhatsApp +380 95 68 68 86 888; +380 93 68 86 86 888; +380 97 68 86 86 888.

Для дзвінків: +380 44 35 35 08 917, 688 (тільки з українських номерів).

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