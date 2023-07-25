Малахов висловив гіпотезу, що відомий співак є "посланником ясновидиці Ванги".

Російська пропаганда пробила чергове дно, випустивши програму про "посланця Ванги". Цього разу ним виявився не пересічний росіянин, а співак-путініст SHAMAN.

Фрагмент програми опублікувала Телеграм-канал "НеШутки". Про співака-"Вангу" розповідали у програмі Андрія Малахова.

Пропагандисти називають співака SHAMAN "посланцем Ванги, здатним творити дива". Втім, поки єдиним "дивом" путініста є трансляція пісні "Встанемо" в ефірі у топ-рупора Кремля Дмитра Кисельова. Сам він вважає, що це сталося "вперше в історії".

"Його називають голосом епохи, феноменом 22 року. Подейкують, що сама Ванга віщувала, що у Росії з'явиться "білий шаман", який підніме патріотичний дух країни", - сказав Малахов.

Сам співак-путініст заявив, що виживає під час концертних турів "з божою допомогою". Ось один з найкринжовіших фрагментів діалогу програми.

Малахов: Ти чув, мабуть, що Ванга віщувала, що в Росії з'явиться білий шаман, який буде підіймати патріотичний дух населення. Ти не думаєш, що вона мала на увазі тебе?

SHAMAN: Слухайте, все може бути. Я не втомлююся дивуватися, але в цьому житті буває все. Чому б і ні? Якщо це її слова...

Співак SHAMAN - останні новини

SHAMAN став символом "рашизму", прославляючи злочинну війну своєю творчістю. Нещодавно співак заявляв на росТБ, що влаштовував шоу для окупантів. Він стверджував, що насправді бував на фронті і навіть отримав від російських військових "подарунок".

Втім, вже за кілька днів SHAMAN, який регулярно виступає на пропагандистських концертах, відмовився їхати на фронт. Він видав боягузливу відмовку, пославшись на те, що я його нібито "не пускають".

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