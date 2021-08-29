Жителів міста Копейськ оригінально "привітали" з днем міста.

У російському місті під час святкового салюту деякі феєрверки вибухнули, не злетівши, й засипали глядачів іскрами.

Про це повідомляє 74.ru.

Інцидент стався в Копейську, Челябінської області РФ, вночі 28 серпня. Салют приурочили до Дня міста та Дня шахтаря.

На відео з місця подій видно, як під час запуску феєрверків відбувається вибух, який буквально з головою накриває присутніх маленькими вогниками:

Читайте такожУ Лос-Анджелесі вибухнула вантажівка з двома тоннами піротехніки (відео)"Один вогник залетів прямо на батут і розсипався на дрібні іскри, а у нас там діти були в цей момент. Посивіла за ці секунди", - каже очевидиця того, що сталося.

Втім, місцева влада стверджує, що в результаті інциденту ніхто не постраждав - за медичною допомогою глядачі не зверталися.

Адміністрація міста відмовилася будь-яким чином коментувати журналістам подію.

Нагадаємо, раніше цього місяця росіянку облили окропом у перший робочий день на агрохолдингу в Челябінській області.

Автор: Станислав Кожемякин