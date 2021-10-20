Трішки більше демократами себе вважають молоді люди.

47% опитаних росіян заявили, що не вважають себе демократами. При цьому зросла кількість тих, хто вважають себе людьми демократичних цінностей, – 44% у порівнянні з 38% у 2018 році.

Про це йдеться у соціологічному дослідженні російського Левада-Центр.

Трішки більше демократами себе вважають молоді люди (50%), 41% – люди віком 40-54 років.

Серед демократів найбільше прихильників партії "Нові люди" (60%(, найменше – у виборців "Справедливої Росії" (48%) та Комуністичної партії (48%).

Читайте такожНова істерика: віце-спікер Держдуми РФ відзначився абсурдною заявою про Україну (відео)18% росіян назвали себе прихильниками лівих, соціалістичних поглядів, більшість – 72% – не вважають себе такими. Найбільше лівими вважають себе пенсіонери та виборці КПРФ.

Як писав УНІАН, у серпневому опитуванні більшість українців негативно поставилась до росіян. Крім того, громадяни нашої країни відрізняють себе від росіян і не вважають себе єдиним народом з ними.

Як показало опитування в РФ у вересні, майже половина росіян готова переїхати до Сибіру.

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Автор: Яна Ставська