Кілька брифінгів російської пропагандистки заблоковані на YouTube.

У МЗС РФ пригрозили вислати американського журналіста або ЗМІ у разі блокування брифінгів відомства на YouTube.

Про це заявила офіційний представник міністерства Марія Захарова.

"У мене заблокували пару брифінгів. Що ми зробили - ми просто прийшли і сказали: "Ще раз брифінг заблокуєте, один журналіст або одне американське ЗМІ поїде додому". Все. Не з розряду "робіть, що хочете". Ще один заблокований брифінг - і ми назвемо конкретне ім'я або конкретне ЗМІ, яке поїде до себе геть", — розповіла вона.

Як писав УНІАН, у березні YouTube почав блокування каналів російських ЗМІ, що фінансуються державою, по всьому світу. За інформацією на 22 травня, видалено понад 70 тисяч роликів і 9 тисяч каналів, пов'язаних з Україною.

Раніше YouTube заблокував канал Держдуми, на що у РФ заявили, що сервіс "підписав собі вирок".

У квітні YouTube видалив запис брифінгу топ-пропагандистки Путіна і за сумісництвом офіційного представниці МЗС Росії Марії Захарової від 17 березня 2022 року. Причина - "порушення політики відеохостингу щодо епізодів насильства в Україні".

Тоді в Росії заявили, що YouTube проводить "усвідомлену дискримінацію російських користувачів", а Роскомнагляд зажадав від Google відновити доступ до пропагандистського брифінгу російського МЗС.

Вас також можуть зацікавити новини: