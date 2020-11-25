У Санкт-Петербурзі вчителька облаяла школяра, який йшов коридором до туалету.
Відео, яке зняв підліток, розміщено в групі "Купчино-Фрунзенський район / Підслухано" в забороненій в Україні соцмережі "ВКонтакте".
Жінка стверджувала, що на поверсі, куди школяр збирався сходити в туалет, знаходяться початкові класи. У нецензурній формі вона висловилася про його характер і запропонувала «мочитися в штани».
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У коментарях до відео повідомили, що у вчительки нещодавно помер чоловік, який працював у цій школі, і його нібито «довів цей учень».
"Його син з тобою ще зустрінеться... У вікно вилетиш у мене, запам'ятай, урод моральний!» - сказала жінка.
Після того, як школяр заявив, що вважає це висловлювання образливим, вчителька на камеру запропонувала йому довести, що вона його образила.
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