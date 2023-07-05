Відзначається, що ватажка "вагнерівців" офіційно запросили в управління Служби.

Ватажку приватної військової кампанії "Вагнера" Євгену Пригожину повернули нагородний пістолет, вилучений під час обшуків після так званого "маршу справедливості". Зброю військовому злочинцеві подарував міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу.

Видання "Фонтанка" пише, що Пригожину повернули весь арсенал, знайдений в його будинку, в тому числі й нагородний Glock.

"4 липня на початку 17:00 до будівлі управління ФСБ по Петербургу і Ленобласті на Ливарному проспекті під'їхали BMW 7-ої серії і супроводжуючий його Land Cruiser з охороною. Кортеж припаркувався біля будинку 25 по Шпалерній вулиці. Задні двері BMW відкрилися, звідти вийшов Євген Пригожин і, пройшовши буквально кілька метрів, сам відкрив казенну масивну двері, праворуч від якої історично висить вивіска "Приймальня", - йдеться у повідомленні.

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Відзначається, що раніше ватажка ПВК запросили для повернення йому зброї, вилученої в ході обшуків 24 червня в заміській резиденції в елітному котеджному селищі "Північний Версаль" в Приморський районі Санкт-Петербурга. Пригожину повернули два карабіна "Сайга", нарізний австрійський карабін Steyr Mannlicher, напівавтоматичну гвинтівку "АРка" та ще кілька рушниць і пістолетів, в тому числі іменний Glock, який вручив особисто Шойгу.

Обшуки у Пригожина - що відомо

23 червня 2023 року ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин звинуватив армію РФ в обстрілі найманців. Він вимагав прибрати главу Міноборони РФ Сергія Шойгу і начальника Генштабу Валерія Герасимова. При цьому він оголосив про так званий "марш справедливості" до Москви.

24 червня президент РФ Володимир Путін назвав рішення Пригожина "зрадою" і "ударом у спину", а також пригрозив розправою. В цей же день в Санкт-Петербурзі біля офісу ватажка ПВК виявили мікроавтобус, набитий коробками з грошима. Тоді Пригожин підтвердив, що гроші належать "вагнерівцям".

Пізніше видання "Фонтанка" , що під час обшуку в офісі ватажка Пригожина знайшли не тільки пачки доларів, а й зброю, п'ять кілограмів золота в злитках і п'ять брикетів невідомого білого порошку.

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