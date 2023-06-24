На тлі подій в Ростові, де Пригожин взяв під контроль ряд військових об'єктів, Кремль готує заяву.

На тлі повстання вагнерівців президент Росії Володимир Путін виступить із заявою найближчим часом. Про це повідомив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, якого цитує ТАСС.

"Путін найближчим часом виступить зі зверненням", – коротко повідомив прес-секретар, не вдаючись в подробиці.

Тим часом в Москві і області влада проводить "антитерористичні заходи". За словами мера російської столиці Сергія Собяніна, в місті посилено заходи безпеки, введено додатковий контроль на дорогах.

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Глава Московської області Андрій Воробйов заявив, що ситуація контролюється правоохоронними органами і ФСБ.

"Можливі додаткові перевірки на дорогах на південному напрямку", - заявив він.

Заколот Пригожина і вагнерівців - останні новини

Вранці 24 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його найманці взяли під контроль військові об'єкти Ростов-на-Дону. При цьому він опублікував відео, зняте, як стверджується на території штабу Південного військового округу. Пригожин стверджує, що крім штабу, його найманці контролюють також місцевий військовий аеродром.

Перед цим Пригожин зустрінувся у Ростові із заступником Міністра оборони РФ Юнус-Беком Євкуровим і зажадав видати йому главу Генштабу Валерія Герасимова і міністра оборони Сергія Шойгу. Також ватажок вагнерівців пригрозив походом на Москву.

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