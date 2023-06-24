На тлі повстання вагнерівців президент Росії Володимир Путін виступить із заявою найближчим часом. Про це повідомив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, якого цитує ТАСС.
"Путін найближчим часом виступить зі зверненням", – коротко повідомив прес-секретар, не вдаючись в подробиці.
Тим часом в Москві і області влада проводить "антитерористичні заходи". За словами мера російської столиці Сергія Собяніна, в місті посилено заходи безпеки, введено додатковий контроль на дорогах.
Глава Московської області Андрій Воробйов заявив, що ситуація контролюється правоохоронними органами і ФСБ.
"Можливі додаткові перевірки на дорогах на південному напрямку", - заявив він.
Заколот Пригожина і вагнерівців - останні новини
Вранці 24 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його найманці взяли під контроль військові об'єкти Ростов-на-Дону. При цьому він опублікував відео, зняте, як стверджується на території штабу Південного військового округу. Пригожин стверджує, що крім штабу, його найманці контролюють також місцевий військовий аеродром.
Перед цим Пригожин зустрінувся у Ростові із заступником Міністра оборони РФ Юнус-Беком Євкуровим і зажадав видати йому главу Генштабу Валерія Герасимова і міністра оборони Сергія Шойгу. Також ватажок вагнерівців пригрозив походом на Москву.