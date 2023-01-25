Він заявив, що українські воїни нібито застосовують тактику, якою насправді прославилися самі окупанти.

Російський диктатор Володимир Путін з'явився на публіці і видав цинічний фейк про українських воїнів. Втім, так поводяться самі окупанти.

Як повідомляє пропагандистське "РИА-Новости", диктатор заявив, що "противник не зважає ні на що" і додав, що ЗСУ нібито розстрілюють своїх.

"Своїх розстрілюють в спину. Загороджувальні загони вже створили. Ось зовсім нещодавно хлопці розповідали, що в одному населеному пункті наші дивляться, противник попереду, а по них стріляють. Як кажуть, щільний вогонь. Не дають відступати. Це націоналісти працюють, самі вперед не лізуть", - цинічно заявив диктатор.

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Втім, тактику загороджувальних загонів ще з початку війни активно використовують самі окупанти. За свідченнями військових та очевидців, загороджувальні загони формують з "кадирівців". Їхня основна функція - розстрілювати окупантів, які відступають. Таким кривавим способом командування змушує "гарматне м'ясо" йти у наступ.

Фейки росіян

Окупанти нерідко ганьбляться фейками про Україну. Наприкінці грудня минулого року міністерство оборони РФ відзначилося новим фейком про "біолабораторії" в Україні.

Раніше у Міністерстві оборони України висміяли заяви Кремля щодо нібито знищення на фронті американських HIMARS, а потім російське відомство заявило, що знищило американський танк Abrams під Соледаром. Втім, такого озброєння в України навіть немає.

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