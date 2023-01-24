У Держдумі кажуть, що це спонукатиме більше людей йти в політику.

Держдума РФ дозволила депутатам і сенаторам не публікувати свої декларації про доходи.

Як пояснив у коментарі російським ЗМІ голова комітету Держдуми з держбудівництва Павло Крашенінніков, не всім депутатам подобається показувати свої доходи.

"Треба возитися з їх оформленням і подачею. Розумієш, простіше кажучи, не всім це цікаво, не всім це до вподоби робити - лінь... Хтось не хоче показувати свої доходи",– каже політик і зазначає, що за умови непублікації декларацій в депутати люди підуть з більшим бажанням.

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Декларування доходів публічних посадових осіб в Росії

Декларування закріплено в Конвенції ООН проти корупції, яку РФ ратифікувала в 2006 році, і в ряді документів Світового банку, ОЕСР та інших міжнародних інститутів.

У Росії обов'язок державних службовців і членів їхніх сімей надавати інформацію про доходи, майно і зобов'язання майнового характеру закріплена в федеральному законі від 2008 року.

Декларації розміщуються на офіційних сайтах. Вони, в тому числі, включають інформацію про гроші в іноземних банках, державні цінні папери іноземних держав, нерухоме майно за кордоном і так далі.

Федеральним законом передбачено, що здійснюється перевірка достовірності та повноти відомостей про доходи, зазначених у деклараціях, але єдиного органу, що займається цим, немає.

Російські експерти часто називають законодавство про декларації в РФ, яке мало б працювати на запобігання незаконному збагаченню і врегулювання конфлікту інтересів, неефективним.

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