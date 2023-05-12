У Держдумі запропонували ідею боротьби з "убогістю" російської армії.

У російській Держдумі придумали новий жорсткий податок "воєнного часу" для списання грошей на потреби армії та сімей мобілізованих.

Відповідною ідеєю відзначитися місцевий депутат Михайло Матвєєв. Він пропонує ввести "цільовий податок на розваги" та знімати по 1% з усіх чеків в кафе і ресторанах, щоб армії РФ було не так прикро перебувати у "злиднях".

"Іноземні піддані і заукраїнці опиняться в складному становищі: ходиш в кафе і ресторани - допомагаєш російській армії. Не хочеш - пельмені на кухні вариш", - вказав він.

Пізніше Матвєєв в інтерв'ю росЗМІ натякнув, що ця міра, ймовірно, увійде до Податкового кодексу. Він вважає, з "податком на розвагу" російські гаманці зможуть впоратися.

Держдума хоче посилити податок для тих, хто виїхав за кордон

Нагадаємо, що нещодавно в Держдуму Росії внесли новий проект закону про підвищення оподаткування зі співробітників або фрілансерів, які втратили податкове резидентство в Росії.

Якщо раніше базова ставка була на рівні в 13-15%, то тепер податок пропонують підвищити вдвічі - до 30%. При цьому у РФ пригрозили, що відповідне правило торкнеться всіх росіян, які, будучи за кордоном, все ще використовують російський сегмент інтернету.

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