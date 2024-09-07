Експрезидент РФ раптово згадав, що СРСР сидів під західними санкціями всю свою історію, поки не розвалився.

Західні санкції проти Росії залишаться назавжди. Навіть Дональд Трамп у разі своєї перемоги на виборах не стане їх скасовувати. Про це заявив заступник секретаря Радбезу РФ, експрезидент країни-агресора Дмитро Медведєв.

"За всієї своєї удаваної "несистемності" Трамп зрештою - системний персонаж. Так, він екстравагантний самозакоханий тип, але при цьому він прагматик. Трамп, як бізнесмен, розуміє, що санкції шкодять пануванню долара у світі. Однак не настільки, щоб влаштувати в США революцію і піти проти антиросійської лінії горезвісного deep state, яке набагато сильніше за будь-якого Трампа", - заявив Медведєв у своєму Телеграм.

Від представниці демократичного табору Камали Гарріс Медведєв теж не чекає жодних сюрпризів.

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"Санкції проти СРСР були все XX століття. Вони повернулися у ХХI в безпрецедентному масштабі. Тому для всіх нас - sanctions forever (санкції назавжди). Точніше - до розпаду США під час неминучої нової громадянської війни. Адже Голлівуд недарма знімає про неї фільми", - резюмував екс-президент РФ.

Санкції проти Росії: останні новини

Як писав УНІАН, днями кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що американські санкції проти інших країн "вбивають" долар, оскільки підривають його статус світової валюти. За словами Трампа, у разі перемоги на виборах він застосовуватиме санкції "якомога менше".

За кілька днів до цього США якраз запровадили новий пакет санкцій проти Росії, який стосувався трудівників російської пропаганди і дезінформації. До чорного списку потрапила, зокрема, відома пропагандистка Маргарита Симоньян і ще низка топ-менеджерів Russia Today.

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