В результаті падіння БПЛА сталося часткове пошкодження в одному з павільйонів "Експоцентру" в центрі Москви

У столиці РФ знову голосно - російські Телеграм-канали повідомляють про падіння безпілотника у центрі Москви.

Як повідомив мер Москви Сергій Собянін, безпілотник при спробі прольоту на Москву був знищений силами ППО. Його уламки впали в районі "Експоцентру".

За інформацією російських тг-каналів, часткове пошкодження сталося в одному з павільйонів "Експоцентру" в центрі Москви

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"Часткове обвалення зовнішньої стіни зафіксовано в одному з павільйонів Експоцентру на Краснопресненській набережній. Площа обвалення-близько 30 кв. метрів", — пише російське агентство ТАСС.

За даними інших тг-каналів, безпілотник, що впав в районі Експоцентру - це український дрон-камікадзе "Бобер".

О 3:40 ранку його помітили над СНТ "Зарніца" в Красногорському районі.

Близько 4 ранку він був збитий силами ППО і впав поруч з Москва-Сіті. Уламки пошкодили восьмий павільйон Експоцентру. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

РосЗМІ пишуть, що такий же БПЛА "Бобер" впав 11 серпня в районі мальовничого мосту на північному заході Москви. Дальність польоту у такого 600-1000 км, в якості боєголовки — кумулятивний заряд kz-6.

Дрони над Москвою

Останнім часом БПЛА на Москву падають дуже часто.

Так, останній такий випадок стався 11 серпня, коли у районі Москви-ріки впав БПЛА. Також закривали небо над аеропортом "Внуково", був введений план "килим".

Перед цим, в ніч на 9 серпня, Москву також атакували дрони. БПЛА були збиті в районі Домодєдово і в районі Мінського шосе.

А ось 30 Липня безпілотник впав прямо в центрі російської столиці, пошкодивши вежі "Москва-Сіті".

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