Депутат сказав, що їх не варто слухати.

У Державній Думі Росії назвали прохання дружин мобілізованих повернути чоловіків з війни "ципсошно-цереушними напрацюваннями".

Депутата Держдуми, голову Комітету з оборони Андрія Картаполова запитали, чому не можна повернути додому 300 тисяч мобілізованих, якщо Міноборони РФ стверджує, що тільки в 2023 році вони прийняли на котракт 410 тисяч осіб. Також йому нагадали про те, що дружини мобілізованих вимагають ротацію.

"Не треба їх слухати. Адже призвали кого? Призвали військовозобов'язаних громадян Російської Федерації. Кожен військовозобов'язаний громадянин Російської Федерації повинен бути готовий в будь-який час за велінням Батьківщини прийти і виконати завдання", - заявив Картаполов в інтерв'ю "Фонтанці".

Також він запевнив, що російські окупанти, які рік воюють проти України, вже "стали професіоналами своєї справи". "І ви пропонуєте замість професіоналів своєї справи набрати інших, а потім ще довгий час їх готувати? Ось саме цього і хочуть наші недруги. Тому тут немає ніякої соціальної справедливості. За те, що люди виконують завдання, вони отримують необхідні соціальні блага та інші, інші, інші справи. Більш захищеної на сьогодні людини, ніж тієї, яка була мобілізована, і її сім'ї просто немає в нашій країні, тому давайте не будемо лукавити", - заявив він.

Протести дружин мобілізованих в Росії:

Як відомо, останнім часом в РФ активізувалися рухи родичів мобілізованих. Найчастіше вони не виступають проти вторгнення в Україну, а лише вимагають повернути їх чоловіків додому і заявляють, що у тих менше прав, ніж у завербованих на війну ув'язнених.

В кінці жовтня один з таких рухів опублікував в мережі маніфест проти безстрокової мобілізації. Група "Путь домой" заявила, що влада їх зрадила і відвернулася від них.

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