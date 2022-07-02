Певну роль у перетворенні російського президента на "фюрера" відіграла пандемія COVID-19.

Аналітик Королівського інституту міжнародних відносин Кейр Джайлс зробив припущення щодо того, як і чому російський президент Володимир Путін став новим "фюрером".

Про це йшлося під час його інтерв’ю "Укрінформу".

На думку Джайлса, сьогодні Путін конфронтує з усім світом, оскільки його хвилює те, що він вважає помилками СРСР, і він прагне їх виправити.

"Він почав говорити більше про відновлення імперської Росії, називаючи політику Радянського союзу щодо "національних республік", на яких і сформувалися сучасні незалежні країни, - помилкою. На сьогоднішній день Путіна хвилює те, що ці країни є реально незалежними і не контролюються Москвою. Він переконаний у тому, що це неприродньо і що йому потрібно виправити цю "історичну помилку", - сказав експерт.

Аналітик зауважив, певну роль у перетворенні російського президента на "фюрера", його зануренні в хворобливі ідеї щодо України та конспірологічні теорії відіграла пандемія коронавірусу.

"Люди, які спостерігали за Путіним з самого початку і аналізували його заяви, помічали процес формування і укорінення його поглядів щодо світу. І з кожним роком він все більше і більше віддалявся від понять світопорядку, які у Західному світі сприймаються як норма. Багато аналітиків, які спостерігають за Путіним, вважають, що період пандемії COVID-19, коли він був повністю ізольований від зовнішнього світу, був ключовим не тільки у його зануренні в конспірологічні теорії щодо нападу Заходу, а і у формуванні його фантастичного погляду щодо України. Це призвело його до реальної віри у те, що українці - це розгублені росіяни, які чекають на звільнення", - вважає Джайлс.

Як повідомляють британські ЗМІ, президент РФ Володимир Путін або вже мертвий, або помре найближчим часом. Якщо кривавий диктатор дійсно помер, то Кремль замінив його двійником і буде приховувати його смерть ще довго.

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