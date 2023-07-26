Президент Росії Путін припинить тероризувати Україну ракетними атаками, коли зрозуміє дві речі.
Їх озвучив військово-політичний експерт Юрій Федоров в ефірі телеканалу FREEДОМ. На його думку, російському диктатору потрібно зрозуміти, що ракетний терор не досягає своїх цілей. Крім того, у відповідь можуть наноситися удари по території Росії.
Експерт переконаний, що Україні потрібно бити по військових цілях на території Російської Федерації, наприклад, ракетами "Грім-2".
"Є прикордонне місто Валуйки, яке є транспортним центром. Все це законні цілі для ударів. Це може стати тим засобом, який напоумить спочатку російських генералів, а потім, можливо, і Путіна", - додав Федоров.
Ракетні обстріли України
За даними Генерального штабу Збройних Сил, за рік повномасштабного вторгнення Росія випустила по Україні близько 5 тисяч ракет. У цей період росіяни завдали по Україні 3,5 тисячі авіаударів і близько 1,1 тисячі ударів за допомогою безпілотників.
Заступник начальника Головного оперативного управління українського Генштабу Олексій Громов нещодавно повідомив, що окупанти на місяць можуть виробляти близько 100 ракет різних типів.