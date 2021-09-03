На даний момент відносно керівництва установи йде перевірка.

Директор школи № 76 в Хабаровську Тетяна Строкова вирішила звільнитися після того, як вчителька виконала танець живота на лінійці 1 вересня.

Про це повідомляє DVHAB.

За даними видання, директор вже написала заяву, проте її ще не схвалили.

На цей час відносно керівництва установи йде перевірка.

"Рішення будуть прийматися тільки після закінчення всіх перевірочних процедур з урахуванням думки батьківської спільноти школи", - заявили в управлінні.

Вчителька виконала танець живота перед дітьми: що відомо

Читайте такожУ Росії молодий вчитель проспав 1 вересня: що він сказавши батькам школярів (фото)Як виявилося, її танець живота називався "Птах щастя".

Після того, як відео виступу потрапило у мережу, безліч користувачів розкритикували жінку за "еротичний" танець перед дітьми та надто відверте вбрання.

У підсумку місцеве управління освіти ініціювало перевірку:

"Звичайно, подібний виступ молодого вчителя-педагога додаткової освіти з танців, який став її особистою ініціативою із задумкою про птаха щастя, неприпустимий та недоречний на святі, присвяченому Дню знань. Під сумнів поставлена концепція виховної роботи всієї школи",

Автор: Денис Прядко