Крім того, у РФ зробили заяву про ракети середньої і малої дальності американського виробництва.

Росія сприйматиме появу в Україні літаків F-16 як появу носіїв ядерної зброї незалежно від їхньої модифікації. Таку заяву зробили в Міністерстві закордонних справ РФ.

"Найближчим часом очікується поява на українському театрі воєнних дій багатофункціональних літаків F-16 американського виробництва. Як неодноразово зазначалося з російського боку, ми не можемо ігнорувати той факт, що ці авіазасоби належать до платформ подвійного оснащення – неядерного і ядерного. Літаки саме цього типу довгі роки становили основу авіапарку, який задіюється в так званих "спільних ядерних місіях" НАТО. Безвідносно того, в якій саме модифікації постачатимуться ці літаки, сприйматимемо їх як носіїв ядерної зброї і розглядатимемо цей крок США і НАТО як цілеспрямовану провокацію", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у РФ зробили заяву про ракети середньої і малої дальності американського виробництва.

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"Прямо заявляємо, що коли б і де б не з'являлися наземні РСМД американського виробництва, ми залишаємо за собою право реагувати дзеркально, що означатиме припинення дії одностороннього російського мораторію на розміщення зазначених систем озброєнь. У відповідь на дії США Росія активізує доопрацювання і приступає до виробництва аналогічних ракетних комплексів. Причому з урахуванням проведення раніше оголошених НДДКР (науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, – УНІАН) і накопичених російським ВПК напрацювань цей процес не займе багато часу. У разі потенційного ухвалення рішень про розгортання таких озброєнь географію їхнього розміщення залишаємо на свій розсуд", – заявили в МЗС РФ.

Інші заяви РФ у контексті війни проти України

У Росії не відмовляються від переговорів про завершення розв'язаної проти України війни. Таку заяву зробив глава МЗС РФ Сергій Лавров. При цьому він одразу додав, що в Україні та на Заході "розмовляти нема з ким".

Тим часом колишній президент РФ, а нині заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв укотре вдався до погроз у відповідь на заклики відправити для надання допомоги Україні іноземних військових. За його словами, такий крок "спричинить прямий вступ їхніх країн у війну", на який країні-агресору "доведеться відповідати". При чому, як зазначив Медведєв, ця відповідь буде не на території України.

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